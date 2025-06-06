"Известия": власти РФ начнут блокировать созданный ИИ мошеннический контент

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В России начнут выявлять и блокировать в сети мошеннический контент, который был создан при помощи технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает газета "Известия".

Зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов подтвердил, что обсуждает данную инициативу с Советом блогеров наряду с предложением блокировать деструктивный контент до суда. Депутат призвал как можно быстрее внедрить эти меры, чтобы предотвратить использование ИИ-контента для вымогательства, клеветы и прочих правонарушений.

Для выявления подобного контента планируется привлечь компании, специализирующиеся на разработке систем защиты от киберугроз и хакерских атак, отметила основатель Совета блогеров Валерия Рытвина. На сегодняшний день в интернете стремительно растет количество доступных программ по созданию дипфейков – их уже более 50 тысяч.

Минцифры планирует в июне начать создание мобильного приложения, которое поможет защитить россиян от кибермошенничества.

Планируется, что приложение будет информировать о предстоящем мошенническом действии, а также иметь тревожную кнопку. Работы начнутся с пилотного проекта.

Правительство также прорабатывает возможность подачи заявления о мошенничестве через портал "Госуслуги". Специалисты прорабатывают "второй пакет" мер на ужесточение борьбы с мошенничеством.