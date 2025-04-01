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01 апреля, 21:30

Технологии

Не более 20 сим-карт на человека теперь можно оформить в России

Не более 20 сим-карт на человека теперь можно оформить в России

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С 1 апреля в России на одного человека можно оформить не более 20 сим-карт. Кроме того, иностранцы, проживающие на территории РФ, могут владеть только десятью сим-картами. 

Граждане могут проверить, какие именно на них оформлены телефонные номера, через портал "Госуслуги". В разделе "Сим-карты" в учетной записи можно посмотреть как личные, так и корпоративные номера и номера для умных устройств. 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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