Не более 20 сим-карт на человека теперь можно оформить в России

С 1 апреля в России на одного человека можно оформить не более 20 сим-карт. Кроме того, иностранцы, проживающие на территории РФ, могут владеть только десятью сим-картами.

Граждане могут проверить, какие именно на них оформлены телефонные номера, через портал "Госуслуги". В разделе "Сим-карты" в учетной записи можно посмотреть как личные, так и корпоративные номера и номера для умных устройств.

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