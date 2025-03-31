В московском метро восстановили работу сервисов по оплате проезда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вся инфраструктура Московского метрополитена, включая кассы, терминалы оплаты и пополнения карт, турникеты, информационные и медиаэкраны, работает в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба столичной подземки.

Ранее Дептранс предупреждал, что в работе личного кабинета приложения "Метро Москвы" при оплате проезда по СБП, пополнении карты "Тройка" онлайн и покупке билетов в кассах автовокзалов могли наблюдаться временные трудности в связи с проведением технических работ.

Кроме того, сайт Московского метрополитена мог некорректно открываться у ряда провайдеров. При этом все ранее купленные билеты продолжали действовать. Пополнить карту "Тройка" москвичи могли как в кассах, так и в терминалах на станциях метро.

Оплата проезда на турникетах и валидаторах также работала штатно. Оплатить проезд можно было картой "Тройка", билетами "Единый", банковскими картами, а также по биометрии.

Ранее неполадки возникли у платежного провайдера сервиса "Велобайк", из-за чего у пользователей были сложности с покупкой доступа и оплатой аренды. Однако тогда отмечалось, что процесс аренды через приложение "Яндекс Go" проходил в штатном режиме.

Позже в Роскомнадзоре зафиксировали всплеск жалоб на работу сервисов "Яндекса". Причиной стал сбой на инфраструктуре компании.

