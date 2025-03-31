Пользователей личного кабинета "Метро Москвы" предупредили о технических работах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В работе личного кабинета приложения "Метро Москвы" могут наблюдаться временные трудности. Это связано с тем, что в сервисе проводятся технические работы, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В ведомстве пояснили, что специалисты работают над их завершением. При этом все ранее купленные билеты продолжают действовать. Пополнить карту "Тройка" москвичи могут в кассах и терминалах на станциях метро.

Оплата проезда на турникетах и валидаторах работает штатно. Оплатить проезд возможно "Тройкой", банковскими картами и билетами "Единый".

Накануне в Рунете произошел масштабный сбой. Из-за неполадок отключения были зафиксированы в ряде популярных российских музыкальных сервисов, видеохостингов, а также сервисов доставки продуктов и готовой еды. В общей сложности перебои наблюдались в работе 50 сайтов и приложений.