В Москве увеличилось производство высокотехнологичной техники

Объем промышленного производства в Москве за год вырос почти на 18%. В столице выпускают компьютеры, оптику, электронику и медицинское оборудование. Производители отмечают рост спроса и расширяют производство.

В Москве активно строятся новые промышленные объекты. С 2011 года появилось 290 производственных зданий, из них 270 тысяч квадратных метров ввели в эксплуатацию в прошлом году. В особой экономической зоне "Технополис "Москва" работают более 220 предприятий, некоторые из них объединились в технологические кластеры.

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