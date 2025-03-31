Россиян предупредили о мошенничестве с бесплатным посещением салона красоты

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Мошенники начали похищать деньги россиян через предложения о бесплатных визитах в салоны красоты. С середины марта уже пострадало более 190 человек, сообщает газета "Известия".

По данным аналитиков, злоумышленники притворяются успешными мужчинами 30–35 лет. В своих профилях на сервисах для знакомств они размещают чужие фотографии из деловых журналов.

Как правило, мошенник говорит жертве, что владеет сетью салонов красоты и хочет подарить ей бесплатный визит с услугами премиум-класса. После получения согласия он отправляет ссылку для бронирования и персональный промокод. Название студии и оформление сайта копируют интернет-страницу реального салона красоты в Москве.

Жертва заполняет форму, указывает промокод, имя и номер телефона. После пользовательницам Android предлагается для подтверждения записи скачать фирменное приложение, которое на самом деле загружает вредоносное программное обеспечение.

Обладательниц iPhone просят подтвердить запись через Apple ID. В результате при вводе кода двухфакторной аутентификации контроль над смартфоном перехватывают злоумышленники.

По словам эксперта по социотехническому тестированию Якова Филевского, подобная многоуровневая схема эксплуатирует радость от подарков и ощущение избранности. Кроме того, в 2025 году злоумышленники могут начать применять и другие схемы для обмана россиянок в соцсетях.

Среди таких схем Филевский привел распространение дипфейков. Например, это может быть шантаж сгенерированным порнографическим контентом или усовершенствование схемы с созданием иллюзии романтических отношений.

Как добавил эксперт, аферисты, используя фальшивые профили, могут вести переписку в течение долгого времени.

"Постепенно они создают эмоциональную зависимость, которая впоследствии используется для выманивания финансовых средств различными методами: от банального займа денег "до зарплаты" из-за какой-то экстренной ситуации до вовлечения в игорный или инвестиционный бизнес", – пояснил он.

Важной чертой таких схем является постепенное увеличение запрашиваемых сумм и создание ситуаций, при которых девушка чувствует себя виноватой. Также мошенники ограничивают круг общения женщины, внушая недоверие к советам родственников и друзей.

Действия мошенников грозят жертвам финансовыми потерями, кражей личных данных, а также психологическими травмами. Филевский добавил, что также возможно использование девушек как посредников в преступлениях через эмоциональные уловки.

Еще один эксперт Александра Шмигирилова заявила, что женщины остаются аудиторией, более открытой к собеседникам и эмпатичной. Из-за этого возрастает риск успешных мошеннических атак.

Мошенники обманывали россиянок и в прошлые годы. Как напомнила инженер-аналитик Ирина Дмитриева, ранее преступники представлялись зарубежными гражданами и требовали после материальную помощь.

Для защиты от злоумышленников эксперты советуют соблюдать основные правила кибергигиены.

"Надо быть в меру подозрительными, выдавать о себе минимум чувствительной информации, тщательно проверять собеседников и не переходить по каким-либо ссылкам, не вводить пароли и так далее", – сказала Шмигирилова.

Важно проверить настройки приватности в соцсетях, скрыть всю избыточную информацию из профиля и с осторожностью отвечать на сообщения от незнакомых людей. Также стоит избегать размещения в Сети сведений о финансовом состоянии, точном местоположении или семейных обстоятельствах.

Эксперты напомнили, что необходимо критически оценивать запросы на добавление в друзья, особенно от незнакомых людей с минимальной информацией в профиле или недавно созданными аккаунтами.

Ранее телефонные мошенники начали похищать деньги пожилых людей под видом работников Пенсионного фонда, которые сообщают о якобы взломе аккаунта на портале "Госуслуги". После этого неизвестные звонят жертве от имени техподдержки портала и правоохранителей. В результате пенсионера призывают перевести средства на "безопасный" счет.