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29 марта, 10:43

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Володин: закон против телефонных мошенников начнет действовать в апреле

Володин рассказал, когда начнет действовать закон против телефонных мошенников

Фото: depositphotos/agnormark.gmail.com

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что новый закон против телефонных мошенников начнет действовать в России в апреле. Парламентарий написал об этом в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что после вступления закона в силу россияне не смогут зарегистрировать на себя более 20 сим-карт. Кроме того, на "Госуслугах" появится возможность проверить число оформленных на себя сим-карт.

По словам Володина, такие меры поспособствуют борьбе с кибермошенничеством, при котором злоумышленники пользуются услугами связи.

Депутаты Госдумы приняли документ сразу во втором и третьем чтениях 25 марта. Помимо описанных нововведений, закон подразумевает создание базы голосов мошенников на основе госинформсистемы "Антифрод", обязательную маркировку звонков на экранах телефонов, возможность отказа от рекламных обзвонов и сообщений, а также запрет госорганам и банкам связываться с гражданами с помощью иностранных мессенджеров.

Кроме того, у граждан появится возможность вводить запрет на оформление сим-карты без личного присутствия. Также появится запрет передавать их третьим лицам, если это не близкие родственники.

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