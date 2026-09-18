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18 сентября, 08:31

Город

Космический игровой городок и новую спортивную зону обустроили в Марьине

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Новое общественное пространство появилось на Новомарьинской улице в районе Марьино. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства на платформе МАХ.

Здесь обновили детскую площадку, оборудовали зону для занятий спортом, установили лавочки, а также привели в порядок пешеходные маршруты и дворовые проезды.

Главным элементом игровой зоны стал многоуровневый комплекс в космической тематике. Его башни выполнены в виде ракет с круглыми "иллюминаторами". Внутри оборудовали переходы, лестницы и элементы для лазания, а спуститься с комплекса можно по закрытой винтовой горке.

Для активных игр на площадке установили канатные конструкции, карусель, обычные качели и качели-гнезда. Для детей младшего возраста предусмотрели отдельные игровые элементы. Территорию огородили новым разноцветным забором и оборудовали травмобезопасным покрытием.

Рядом появилась спортивная зона, рассчитанная на жителей разных возрастов. Для самостоятельных тренировок установили уличные тренажеры, а также воркаут-комплекс с турниками, гимнастическими кольцами, рукоходами и скамьей для упражнений.

Для отдыха на территории разместили лавочки. Кроме того, восстановили газоны и благоустроили прилегающую территорию.

Ранее в районе Выхино-Жулебино завершили благоустройство у домов 23, корпусов 4 и 25, корпуса 3, на Ташкентской улице. Там обновили игровые площадки, обустроили спортзону с уличными тренажерами, привели в порядок пешеходные маршруты и проезды, а также восстановили газоны.

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