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31 марта, 21:45

Безопасность

"Московский патруль": москвичам рассказали об использовании "Стопфейка" против мошенников

"Московский патруль": москвичам рассказали об использовании "Стопфейка" против мошенников

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Чат-бот "Стопфейк" способен распознать почти любые сообщения от злоумышленников, в том числе созданные с помощью технологии дипфейк. Благодаря ему на подлинность можно проверить текстовые сообщения, фото и аудио. Робот проводит расшифровку и определяет ключевые слова, которыми наиболее часто пользуются мошенники. 

Кроме того, в Госдуме приняли проект, в котором предлагают создать базу голосов мошенников, ввести обязательную маркировку звонков, запретить госорганам и банкам общаться с людьми через иностранные мессенджеры, а также дать возможность отказаться от рекламных обзвонов и сообщений.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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