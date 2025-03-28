28 марта, 14:45Транспорт
Москвичам напомнили о новых правилах аренды самокатов
В Москве начался сезон аренды электросамокатов. Новые правила, регулирующие их использование, должны помочь сократить конфликты между пешеходами и самокатчиками.
Арендовать самокат теперь можно только после верификации через Mos ID, а количество поездок без подтверждения аккаунта ограничено до пяти. Более того, в городе появилась обязательная езда по велодорожкам, а для более тяжелых самокатов требуется наличие фар и задних фонарей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.