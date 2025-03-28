Движение ограничат в трех округах Москвы 29 и 30 марта

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28 марта, 14:45

Транспорт

Москвичам напомнили о новых правилах аренды самокатов

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В Москве начался сезон аренды электросамокатов. Новые правила, регулирующие их использование, должны помочь сократить конфликты между пешеходами и самокатчиками.

Арендовать самокат теперь можно только после верификации через Mos ID, а количество поездок без подтверждения аккаунта ограничено до пяти. Более того, в городе появилась обязательная езда по велодорожкам, а для более тяжелых самокатов требуется наличие фар и задних фонарей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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