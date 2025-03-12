12 марта, 11:33 (обновлено 12.03.2025 11:55)Транспорт
Движение поездов восстановлено на Таганско-Краснопресненской линии метро
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы восстановлено и вводится в график. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
Движение было приостановлено от "Таганской" до "Баррикадной" из-за человека на путях. В связи с этим на фиолетовой линии были увеличены интервалы движения в обратном направлении.
"Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) в графике", – уточнил Дептранс к 11:53.
Ранее стало известно, что в метро начнут проходить ночные испытания специально дооборудованные поезда "Москва-2020" в рамках подготовки к запуску беспилотного движения. Заммэра Максим Ликсутов рассказал, что решение о выходе состава в ночное время было принято для того, чтобы не мешать работе метро.
Также сообщалось, что эскалатор на станции "Менделеевская" Серпуховско-Тимирязевской линии закроют на ремонт до 24 апреля. Ограничения будут действовать в вестибюле рядом с выходами № 2–4.
Первый беспилотный поезд метро запустят в Москве в 2025 году