Движение поездов восстановлено на Таганско-Краснопресненской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы восстановлено и вводится в график. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Движение было приостановлено от "Таганской" до "Баррикадной" из-за человека на путях. В связи с этим на фиолетовой линии были увеличены интервалы движения в обратном направлении.

"Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) в графике", – уточнил Дептранс к 11:53.

Ранее стало известно, что в метро начнут проходить ночные испытания специально дооборудованные поезда "Москва-2020" в рамках подготовки к запуску беспилотного движения. Заммэра Максим Ликсутов рассказал, что решение о выходе состава в ночное время было принято для того, чтобы не мешать работе метро.

Также сообщалось, что эскалатор на станции "Менделеевская" Серпуховско-Тимирязевской линии закроют на ремонт до 24 апреля. Ограничения будут действовать в вестибюле рядом с выходами № 2–4.