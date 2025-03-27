Новости Москвы: в 12 районах появятся новые остановки

В 12 районах столицы появятся новые остановки. Это позволит скорректировать маршруты автобусов и электробусов, сделав их более удобными для жителей Бутырского, Войковского районов, Марьина, Конькова и Зеленограда. С начала года в городе уже обустроили около 40 новых остановок.

Тем временем в районе Богородское завершили строительство новой школы на улице Тюменской. В здании предусмотрены учебные кабинеты, спортивные залы, инженерные и медицинские комплексы, а также класс робототехники. Для удобства учеников разных возрастов организовали отдельные входы.

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