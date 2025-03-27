Небольшой дождь и до 10 градусов тепла ожидаются в Москве 27 марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Облачная погода и небольшой дождь, местами умеренный, ожидаются в столице в четверг, 27 марта. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 8 до 10 градусов тепла, по области – от 7 до 12 градусов. Скорость южного ветра составит 3–8 метров в секунду, атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до плюс 2 градусов, а в Подмосковье – до 0 градусов.

Солнечная погода вернется в Москву со второй половины дня в пятницу, 28 марта. В конце недели, особенно в субботу и воскресенье, 29 и 30 марта, в столичном регионе ожидается ясная погода.

Кроме того, в предстоящие выходные температура в столице превысит климатическую норму на 6 градусов и достигнет отметки плюс 15 градусов. Такое тепло синоптики объяснил воздушными потоками с юго-востока, которые возникли из-за циклона в районе Западной Сибири.