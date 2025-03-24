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24 марта, 11:15

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Собянин рассказал, какие образовательные объекты строят на северо-западе Москвы

Собянин рассказал, какие образовательные объекты строят на северо-западе Москвы

Собянин рассказал, какие образовательные объекты строят на северо-западе Москвы

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В Северо-Западном округе Москвы появятся 15 новых школ и детских садов. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В рамках программы реновации в районе активно возводят жилые дома. Мэр уточнил, что уже построены 19 новостроек, 18 из которых переданы под заселение.

В Куркине появятся два учебных корпуса на Соколово-Мещерской и Юровской улицах. В Митине, рядом с селом Рождествено, откроется детский сад на 235 мест, а в Щукине – учебный комплекс для школьников и дошкольников.

В Хорошёво-Мнёвниках готовят к вводу школу на улице Шеногина, добавил Собянин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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