Более 150 тыс "квадратов" образовательных объектов построят в СЗАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 150 тысяч квадратных метров образовательных объектов появятся на месте бывшего Тушинского аэродрома в районе Покровское-Стрешнево, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Территория бывшего Тушинского аэродрома активно развивается: строятся жилые дома, создается социальная и общественно-деловая инфраструктура", – отметил вице-мэр.

Проект развития также предполагает строительство там более 300 тысяч квадратных метров объектов коммерческой и общественно-деловой инфраструктуры. Например, к настоящему моменту специалисты возвели две школы, пять детских садов и ряд спортивных объектов, уточнил Ефимов.

Кроме того, в районе появились стадион "Лукойл Арена", тренировочная база с шестью открытыми футбольными полями, спорткомплекс "Чкалов Арена", который включает ледовое пространство, универсальный спортивный зал, хореографические залы и другие площадки.

В данный момент на территории ведутся работы по строительству двух школ, которые суммарно смогут вместить 1,7 тысячи учеников, а также двух детских садов общей площадью более 10 тысяч квадратных метров, уточнил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Помимо этого, там планируется возвести торгово-развлекательный центр площадью более 17 тысяч квадратных метров", – добавил он.

Между тем к 2026 году планируют достроить школу на 675 мест в Нагатино-Садовниках. На площади 17 тысяч квадратных метров развернутся три блока от трех до четырех этажей, которые будут объединены подземным помещением с инженерными установками и прокладками коммуникаций.

В самом здании обустроят не только универсальные и особые учебные кабинеты и актовый зал, но и гимнастический и универсальный спортивные залы. Также учреждение оснастят лабораториями, а на территории рядом с ним будут созданы зоны отдыха и спортивные площадки.

