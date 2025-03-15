Фонтан в Репинском сквере Москвы промыли после зимы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Специалисты промыли фонтан в Репинском сквере на Болотной набережной в Москве после зимы. В работах была задействована поливомоечная техника, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Всего полная очистка сооружения потребовала около шести часов. Специалисты при помощи щеток тщательно очистили все элементы фонтана, после чего обработали гранитную поверхность специальным моющим средством для удаления известковых отложений.

Перед началом сезона фонтанов будут проверены оборудование гидросооружения, системы управления и автоматики всех коммуникаций.

Вместе с тем после зимы в Москве промоют около двух тысяч инженерных сооружений. Работы распространятся на мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, а также фонтаны. Предполагается, что мероприятия завершатся к концу апреля.

Ранее фонтан "Витали" отремонтировали в центре Москвы. Один из старейших фонтанов города находится на Театральной площади и изначально был нужен для обеспечения граждан водой. Со временем у него осталась лишь декоративная функция. Необходимость работ была вызвана завершением срока эксплуатации его оборудования. Рабочие не только полностью заменили инженерные системы, включая насосы, трубы, задвижки, системы заполнения водой, но и поменяли щиты управления, а также кабельные линии.

