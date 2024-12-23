Фонтан "Витали" отремонтировали в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ремонт фонтана "Витали" завершен в центре Москвы, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Один из старейших фонтанов города находится на Театральной площади и изначально был нужен для обеспечения граждан водой. Со временем у него осталась лишь декоративная функция.

"Ремонт провели после окончания сезона фонтанов, теперь сооружение полностью готово к работе в новом году", – сказал Бирюков.

Необходимость работ была вызвана завершением срока эксплуатации его оборудования. Рабочие не только полностью заменили инженерные системы, включая насосы, трубы, задвижки, системы заполнения водой, но и поменяли щиты управления, а также кабельные линии.

На очереди, по словам заммэра, подводные светильники. Их поменяют лишь весной 2025 года с наступлением положительных температур. Новый сезон столичных фонтанов начнется в последних числах апреля. К этому времени специалисты подготовят объекты, выполнив профилактику, диагностику и обновление оборудования.

Ранее в Москве отремонтировали 50 многоквартирных жилых домов на проспекте Мира, выстроенных в разные временные промежутки. Работы проходили в рамках программы капремонта жилого фонда столицы.

Так, 10-этажный дом, выстроенный в 1953 году, получил новые системы водоотведения. Здесь же починили фасад и подвальные помещения.

