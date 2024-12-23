23 декабря, 09:42Город
Фонтан "Витали" отремонтировали в центре Москвы
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Ремонт фонтана "Витали" завершен в центре Москвы, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Один из старейших фонтанов города находится на Театральной площади и изначально был нужен для обеспечения граждан водой. Со временем у него осталась лишь декоративная функция.
"Ремонт провели после окончания сезона фонтанов, теперь сооружение полностью готово к работе в новом году", – сказал Бирюков.
Необходимость работ была вызвана завершением срока эксплуатации его оборудования. Рабочие не только полностью заменили инженерные системы, включая насосы, трубы, задвижки, системы заполнения водой, но и поменяли щиты управления, а также кабельные линии.
На очереди, по словам заммэра, подводные светильники. Их поменяют лишь весной 2025 года с наступлением положительных температур. Новый сезон столичных фонтанов начнется в последних числах апреля. К этому времени специалисты подготовят объекты, выполнив профилактику, диагностику и обновление оборудования.
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Так, 10-этажный дом, выстроенный в 1953 году, получил новые системы водоотведения. Здесь же починили фасад и подвальные помещения.
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