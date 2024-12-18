В Москве 50 жилых домов на проспекте Мира капитально отремонтированы

Фото: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В рамках программы капитального ремонта жилого фонда в Москве специалисты комплекса городского хозяйства провели работы в 50 многоквартирных жилых домах на проспекте Мира, которые были построены в разные эпохи, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, в доме 118 были проведены работы по обновлению фасада, подвальных помещений и систем водоотведения. Это 10-этажное здание было построено в 1953 году по проекту архитекторов Иосифа Ловейко и Соломона Ханина в стиле неоклассицизма и является частью впечатляющего архитектурного ансамбля.

Нижние этажи главного фасада отделены от верхних профилированным карнизом и рустом. За окнами в форме арок и занимающими два этажа расположены торговые помещения. Уличные фасады здания украшены барельефами.

Здание имеет горизонтальные полосы по всему периметру, соединяющие этажи. Сам фасад украшен многоярусным карнизом и пинаклями. В этом доме жил Владимир Струминский, ученый, исследовавший аэродинамику и летательные аппараты.

В доме был успешно реализован проект капитального ремонта с использованием инновационных материалов и передовых технологий. Специалисты провели тщательную очистку и промывку стен, восстановили поврежденные элементы и штукатурный рустованный слой фасадов. Также был отреставрирован лепной декор и архитектурные детали.

Во дворе окрасили штукатурку и кирпичные стены, а керамические блоки на верхних этажах обработали специальным влагозащитным составом. В общественных местах установили новые окна с двойным остеклением, восстановили керамогранитные плиты цоколя. Также отремонтировали балконы и входы.

Также капитальный ремонт прошел в доме 47, который был построен в 1913 году по проекту архитектора Александра Новикова в стиле модерн. Фасад первого этажа, выполненный в виде прямоугольника, украшен рустовкой из штукатурки. Уличные фасады здания имеют полукруглые эркеры, пилястры с капителями и открытые балконы в форме трапеции. Между окнами на главных фасадах здания можно увидеть декоративные элементы: барельефы, венки, гирлянды.

Специалисты очистили и промыли стены, восстановили штукатурный слой, привели в порядок кирпичную кладку и швы. В местах намокания обработали антисептиком. Была проведена большая работа по сохранению архитектурного декора.

Фасад здания был окрашен в цвет "бежевый мел", а архитектурные элементы получили оттенок "яркая карамель". Цоколь здания также обновили: с улицы заменен облицовочный слой из плитки, со стороны двора – новый штукатурный слой.

В доме 122 капитальный ремонт прошел в 2023 году. Здание возвели в 1958 году. Его выполнили в стиле неоклассицизма. Нижняя часть фасада, расположенная на уровне первых этажей, отличается от верхней части. Она выделена с помощью руста и отделена от нее профилированным карнизом. В этом доме жили летчик-космонавт Герой Советского Союза Константин Феоктистов и советский и российский актер Ефим Шифрин.

Мастера очистили и промыли внешние стены здания, удалив плесень и грибок, а также загрязнения. Восстановили швы и локальные повреждения кирпичной кладки. На нижних этажах отремонтировали штукатурный руст. Кроме того, были проведены работы по окраске поверхностей, а также гидрофобизации стен верхних этажей, выполненных из керамического блока.

В зонах общего пользования установили новые стеклопакеты, обновили цоколь, привели в порядок балконы, заменили некоторые внутренние коммуникации и входные двери.

Между тем работы в рамках капитального ремонта близятся к завершению в еще 17 домах в столице. Фасады домов окрашивают в соответствии с изначальным колористическим решением. Один из объектов располагается по адресу проспект Вернадского, дом 127. Речь идет о многоквартирном доме высотой в 16 этажей. Дом 1978 года постройки имеет сложную форму. На фасаде здания есть декоративные элементы.

Рабочие привели в порядок открытые поверхности, а места, где скапливается вода, обработали антигрибковыми составами. Фасад оштукатурили и окрасили в оттенки синего и белого цветов. На цокольном этаже уложили новую плитку, входные группы отремонтировали, поставили новые двери.