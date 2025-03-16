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16 марта, 08:15

Город

В Москве началась масштабная уборка фасадов и улиц

В Москве началась масштабная уборка фасадов и улиц

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В столице стартовала кампания по приведению в порядок фасадов зданий и городских объектов. В первую очередь работы ведутся в центральной части города и вдоль магистралей.

Для очистки высотных зданий привлекаются промышленные альпинисты, а также используется спецтехника, такая как автовышки и гидранты. Помимо фасадов, влажная уборка затронула тротуары, дорожные знаки, фонтаны, памятники и малые архитектурные формы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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