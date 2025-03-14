В Госдуме предложили присваивать индивидуальные номера кошкам и собакам

Собакам и кошкам хотят присваивать индивидуальные номера. В Госдуме разработали законопроект об обязательной маркировке домашних животных. Там считают, что так можно будет сократить количество нападений собак на людей.

Во-первых, считают депутаты, принятие соответствующего закона позволит снизить число бездомных животных, среди которых большая часть – это выброшенные на улицу или потерявшиеся питомцы. Во-вторых, если у животного есть хозяин, то его будет легко найти и привлечь к ответственности.

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