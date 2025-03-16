Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 марта, 10:00

Город

В столице рассказали, какие мероприятия ждут жителей на выходных

В столице рассказали, какие мероприятия ждут жителей на выходных

В Москве запустили новый туристический проект "Весна в Москве"

В Московском зоопарке панды обрели тысячи поклонников

В Москве начали действовать новые правила посещения театров и концертов

В Москве началась реставрация Ростокинского акведука

В Москве открылся сезон проката самокатов и велосипедов

В столице проходит фестиваль "Крымская весна"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 марта

Более 100 монументов отреставрируют в Москве в этом году

Новости Москвы: новый этап восстановления трамвайной линии стартовал на Трифоновской улице

В столичных парках проходят мастер-классы, лекции и творческие занятия. 16 марта после обеда в павильоне "Студио-парк" Измайловского парка состоится урок актерского мастерства. В 13:00 в парке "Северное Тушино" можно попробовать себя в мыловарении, а в павильоне парка "Ходынское поле" юных москвичей ждут на занятиях медиашколы.

В кинопарке "Москино" продолжается фестиваль "Рыцарский турнир в Новгороде". Гости увидят реконструкцию сражений, а также смогут посетить ремесленные и военные мастер-классы.

В "Манеже" проходит Московская неделя моды. Дизайнеры представляют коллекции, совмещая фольклор и современные технологии. На территории работает маркет с аксессуарами от ведущих модельеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоЕвгений ДукоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика