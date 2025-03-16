В столице рассказали, какие мероприятия ждут жителей на выходных

В столичных парках проходят мастер-классы, лекции и творческие занятия. 16 марта после обеда в павильоне "Студио-парк" Измайловского парка состоится урок актерского мастерства. В 13:00 в парке "Северное Тушино" можно попробовать себя в мыловарении, а в павильоне парка "Ходынское поле" юных москвичей ждут на занятиях медиашколы.

В кинопарке "Москино" продолжается фестиваль "Рыцарский турнир в Новгороде". Гости увидят реконструкцию сражений, а также смогут посетить ремесленные и военные мастер-классы.

В "Манеже" проходит Московская неделя моды. Дизайнеры представляют коллекции, совмещая фольклор и современные технологии. На территории работает маркет с аксессуарами от ведущих модельеров.

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