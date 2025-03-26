26 марта, 06:45Транспорт
Россияне стали все чаще покупать автомобили на электротяге
Продажи электрокаров с пробегом выросли в прошлом месяцев в России почти на четверть. В феврале было продано 819 таких машин.
Лидеры рынка – машины японского и китайского производства, американская Tesla – на третьей позиции. Быстрее всего растут продажи электрокаров в Москве.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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