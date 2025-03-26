Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 марта, 06:45

Транспорт

Россияне стали все чаще покупать автомобили на электротяге

Россияне стали все чаще покупать автомобили на электротяге

290 км магистралей расширят в России

Городские камеры показали трафик на московских дорогах

Для столичных дачников запустят дополнительные поезда с 30 марта

Москвичам рассказали о транспортной обстановке на дорогах

В России растет количество аварийных комиссаров-мошенников

Городские камеры показали, какая ситуация сложилась на московских дорогах

Стартовал демонтаж вторых дверей на входах на станции столичного метро

"Московский патруль": водителям с ВНЖ запретят ездить с зарубежными правами

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 25 марта

Продажи электрокаров с пробегом выросли в прошлом месяцев в России почти на четверть. В феврале было продано 819 таких машин.

Лидеры рынка – машины японского и китайского производства, американская Tesla – на третьей позиции. Быстрее всего растут продажи электрокаров в Москве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортавтовидеоЕгор Бедуля
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика