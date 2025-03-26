Завершается возведение моста через Москву-реку на Южно-Лыткаринской автодороге

На одной из самых масштабных текущих строек в столичном регионе – Южно-Лыткаринской автодороге – завершается возведение моста через Москву-реку. Трасса пройдет от границ Москвы в районе Варшавского шоссе, через территорию Ленинского городского округа в сторону восточных районов Подмосковья.

Как ожидается, новая магистраль сократит время в пути до аэропортов Домодедово и Жуковский в 2,5 раза. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.