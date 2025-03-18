18 марта, 06:45Транспорт
Автостраховщики рассказали о самых аварийных регионах России
Автостраховщики рассказали о самых аварийных регионах России. На рейтинг повлияла доступность ОСАГО и темперамент водителей. Список возглавили Ингушетия и Дагестан. На третьем месте находится Приморье.
В топ-10 вошла Москва, несмотря на то, что в столице большой процент водителей с безаварийным стажем за последние 10 лет.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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