Автостраховщики рассказали о самых аварийных регионах России. На рейтинг повлияла доступность ОСАГО и темперамент водителей. Список возглавили Ингушетия и Дагестан. На третьем месте находится Приморье.

В топ-10 вошла Москва, несмотря на то, что в столице большой процент водителей с безаварийным стажем за последние 10 лет.

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