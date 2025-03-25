Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 марта, 19:30

Транспорт

ЦОДД модернизировал светофоры на 21 участке в Москве

ЦОДД модернизировал светофоры на 21 участке в Москве

Новости регионов: в Петербурге начались массовые рейды по проверке курьеров

В восточной части Москвы внедрят 35 проектов для улучшения дорожного движения

Более 6 тысяч дверей демонтируют в метро Москвы до конца апреля

"Мой район. Новости": новое прогулочное пространство создадут на проспекте Сахарова

Москвичей предупредили о неблагоприятной погоде в столице 25 марта

Новости регионов: в Махачкале взорвался газ в жилом доме

Строительство станции "Достоевская" на Кольцевой линии идет полным ходом

В ВАО Москвы обустроят новые пешеходные переходы и дополнительные полосы

Столичные власти предупреждают о сильном ветре и дожде 25 марта

На Кировоградской улице у дома 22 появился новый светофор. Перед его установкой специалисты ЦОДД проанализировали аварийность, интенсивность движения и обращения жителей. В Москве уже модернизировали светофоры по 21 адресу.

Также эксперты отметили, что летом количество ДТП в городе на 40% выше, чем зимой, а превышение скорости фиксируется в 4 раза чаще. Зимой аварии чаще происходят утром, а ночью их становится меньше.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортдорогигородвидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика