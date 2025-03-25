ЦОДД модернизировал светофоры на 21 участке в Москве

На Кировоградской улице у дома 22 появился новый светофор. Перед его установкой специалисты ЦОДД проанализировали аварийность, интенсивность движения и обращения жителей. В Москве уже модернизировали светофоры по 21 адресу.

Также эксперты отметили, что летом количество ДТП в городе на 40% выше, чем зимой, а превышение скорости фиксируется в 4 раза чаще. Зимой аварии чаще происходят утром, а ночью их становится меньше.

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