Движение временно ограничат в ЗАО, ЦАО и СВАО в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В предстоящие выходные, 29 и 30 марта, из-за проведения праздничных мероприятий движение временно перекроют на нескольких улицах в Центральном, Западном и Северо-Восточном округах столицы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

С 23:00 субботы, 29 марта, до 11:00 воскресенья, 30 марта, нельзя будет проехать по улице Дурова от проспекта Мира до Олимпийского проспекта. С 00:01 до 11:00 30 марта перекроют движение на улицах Щепкина, Гиляровского, Мещанской, Минской, Большой Татарской, в Капельском, Старом Толмачевском, Выползовом, Малом Татарском, Озерковском и Климентовском переулках.

По направлению в область и центр закроются съезды с проспекта Генерала Дорохова, а с 04:00 до 11:00 нельзя будет проехать по улицам Хачатуряна и Каргопольской. Кроме того, с 06:00 до 11:00 30 марта будет закрыта одна крайняя правая полоса на участке проспекта Мира в сторону центра от Капельского переулка до дома 41, строения 2.

В некоторых местах также будет запрещена парковка с 00:01 29 марта и до окончания мероприятий. Это коснется улиц Дурова, Большой Татарской, Мещанской, Щепкина, Гиляровского, а также Малого Татарского, Старого Толмачевского, Озерковского, Климентовского, Капельского и Выползова переулков. Водителей призвали заранее планировать маршрут с учетом ограничений.

Помимо этого, будет временно изменена работа наземного городского транспорта. В субботу, 29 марта, с 23:20 до конца мероприятия в воскресенье, 30 марта, автобусы не будут курсировать в сторону Кутузовского проспекта через станцию метро "Минская". Конечной для маршрута Е29 временно будет станция "Ломоносовский проспект".

Автобусы № 103 и 464 пойдут через Киевский вокзал после остановки "Мосфильмовская улица" в сторону Славянского бульвара, автобусы № 130 и 470 после этой же остановки будут следовать по проспекту Генерала Дорохова, Аминьевскому шоссе и Кутузовскому проспекту в сторону Филей, а маршрут № 260 – в сторону микрорайона Матвеевское. При этом в обратном направлении маршруты не поменяются.

В воскресенье, 30 марта, с 07:00 до окончания мероприятий остановка "Метро "Сухаревская" – Московский театр Олега Табакова" не будет работать для автобусов Б в сторону станции метро "Маяковская". Вместо этого пассажиры могут воспользоваться остановкой "Мещанская улица", которая находится в трех минутах ходьбы. В этот же период остановка "Капельский переулок" не будет работать для автобусов М2 и М9 в сторону станции метро "Проспект Мира" – можно будет воспользоваться остановкой у станции метро "Проспект Мира".

Также остановки "Спорткомплекс "Олимпийский", "Самотечная улица" и "1-й Троицкий переулок" перестанут работать для автобусов М5, М53 и № 538 в сторону станций метро "Марьина Роща" и "Достоевская". Пассажирам рекомендуют пользоваться остановками "Дом ветеранов войны", "Театр зверей имени Дурова" и остановкой возле станции "Цветной бульвар". С 06:00 до 10:00 автобусы № 292 вместо станции Курьяново МЦД-2 будут ходить до Курьяновского терминала.

С 03:30 до окончания мероприятий также поменяются маршруты городского транспорта на улице Хачатуряна в Отрадном. К примеру, автобусы М54 и № 803 поедут по Алтуфьевскому шоссе и улице Декабристов вместо улицы Хачатуряна. Кроме того, автобус С6 вместо улиц Каргопольской и Хачатуряна будет курсировать по улице Декабристов до улицы Бестужевых. Обратный маршрут не изменится.

В свою очередь, маршрут № 598 вместо улиц Санникова и Хачатуряна пройдет по улице Декабристов, а автобусы ночного маршрута Н9 не станут заезжать к станции метро "Отрадное". Также временно не будут работать остановки "Улица Санникова" на Хачатуряна, "Детская поликлиника", "Каргопольская улица", "Новый Иерусалим" и "Каргопольская улица, 10".

Ранее сообщалось, что расписание некоторых пригородных поездов Савеловского, Белорусского, Казанского, Павелецкого направлений, в том числе аэроэкспрессов в Домодедово, изменится в апреле.

Кроме того, поезда следуют по новому графику на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) и третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3) с 24 марта по 6 апреля.