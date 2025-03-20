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20 марта, 10:30

Транспорт

В Дептрансе рассказали, кто чаще всего оставляет на парковках машины без номеров

В Дептрансе рассказали, кто чаще всего оставляет на парковках машины без номеров

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"Московский патруль": с начала года эвакуаторы переместили на спецстоянки 313 авто

В Дептрансе Москвы рассказали, кто чаще всего оставляет на парковках машины без номеров. Оказалось, что это владельцы автомобилей BMW, Mercedes и Lada.

С начала года эвакуаторы "Московского паркинга" переместили на спецстоянки больше 300 машин с подложными номерами или совсем без них. Такая работа проводится для безопасности москвичей. Ведь автомобили, которые нельзя опознать, могут быть в угоне или использоваться преступниками, а значит представляют потенциальную опасность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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