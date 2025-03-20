В Дептрансе рассказали, кто чаще всего оставляет на парковках машины без номеров

В Дептрансе Москвы рассказали, кто чаще всего оставляет на парковках машины без номеров. Оказалось, что это владельцы автомобилей BMW, Mercedes и Lada.

С начала года эвакуаторы "Московского паркинга" переместили на спецстоянки больше 300 машин с подложными номерами или совсем без них. Такая работа проводится для безопасности москвичей. Ведь автомобили, которые нельзя опознать, могут быть в угоне или использоваться преступниками, а значит представляют потенциальную опасность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.