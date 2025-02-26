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26 февраля, 21:45

Общество

"Московский патруль": Porsche был выброшен на мусорку в Мытищах для съемок ролика

"Московский патруль": Porsche был выброшен на мусорку в Мытищах для съемок ролика

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Porsche в мусорном контейнере оказался реквизитом для постановочного ролика, а не отвергнутым подарком.

Изначально сообщалось, что супруга отправила подарок возлюбленного на свалку, потому что ей не понравился сюрприз.

Но оказалось, что группа молодых людей специально привезла машину на эвакуаторе, устроила трехдневные съемки, а потом забрала авто обратно. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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Программа: Московский патруль
обществовидеоАлександр Астахов
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