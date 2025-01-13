Муж Анны Хилькевич отказался от подарка актрисы

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Российская актриса Анна Хилькевич рассказала в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ), что ее супруг, бизнесмен Артур Волков, отказался от телескопа, который она подарила ему на Новый год.

По словам Хилькевич, ее муж не любит "бесполезные веселенькие" подарки. Именно поэтому, как отметила актриса, ей пришлось вернуть обратно в магазин подарок.

"И так у меня все время происходит", – уточнила девушка.

Между тем более половины россиян (55%) хотя бы раз в жизни получали неудачные подарки на Новый год, а 88% стеснялись признаться, что им не понравился презент, и лишь 12% сказали об этом открыто. При этом каждый четвертый россиянин передаривает ненужные подарки.

