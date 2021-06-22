Анна Хилькевич выпустила дебютный видеоклип

Видео: youtube.com/Insight PeopleАктриса Анна Хилькевич, известная по роли Маши в сериале "Универ", представила дебютный музыкальный клип. Он посвящен Великой Отечественной войне, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
"Я плачу и страшно волнуюсь. Сегодня я выпустила свой дебютный сингл и клип. Но я не хотела, чтобы это было что-то тривиальное. Я хотела говорить о важном, о нужном. Любое творчество должно цеплять душу", – поделилась она.
По ее словам, голос в клипе не обработан, а оставлен таким, каким был записан на студии, – естественным, аутентичным, настоящим.
Хилькевич уточнила, что выход своей работы приурочила к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.
Многие поклонники актрисы похвалили ее исполнение: одни отметили красивый тембр ее голоса, другие – трогательность увиденного, а кто-то пожелал ей удачи в начинаниях.
Ранее из-за ошибки в "Яндексе" в карточке Хилькевич появилась информация о якобы ее смерти. Позже, после того как новость растиражировали СМИ, она прокомментировала ситуацию в Instagram, написав, что с ней все хорошо, и попросила разработчиков исправить ошибку.
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