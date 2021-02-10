Актриса Хилькевич прокомментировала новость о своей "смерти"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Актриса Анна Хилькевич, которая известна по роли Маши Беловой из сериала "Универ", прокомментировала в Instagram сообщения о своей якобы "смерти".

"Я тут узнала от своих подписчиков, что я вчера умерла. В "Яндексе" обновили информацию. В очередной раз убеждаемся в четкой и честной работе наших СМИ", – написала Хилькевич.

Согласно скриншоту, опубликованному Хилькевич, она "умерла" 8 февраля.

"Короче, ребят. Я живу, и все со мной ок!" – успокоила своих подписчиков актриса. Хилькевич восприняла эту новость с иронией и попросила разработчиков интернет-сервиса исправить ошибку.

Ранее актер Виталий Гогунский, получивший известность после российского сериала "Универ", поделился подробностями развода с женой.

