Актриса Хилькевич прокомментировала новость о своей "смерти"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Актриса Анна Хилькевич, которая известна по роли Маши Беловой из сериала "Универ", прокомментировала в Instagram сообщения о своей якобы "смерти".
"Я тут узнала от своих подписчиков, что я вчера умерла. В "Яндексе" обновили информацию. В очередной раз убеждаемся в четкой и честной работе наших СМИ", – написала Хилькевич.
Согласно скриншоту, опубликованному Хилькевич, она "умерла" 8 февраля.
"Короче, ребят. Я живу, и все со мной ок!" – успокоила своих подписчиков актриса. Хилькевич восприняла эту новость с иронией и попросила разработчиков интернет-сервиса исправить ошибку.
Ранее актер Виталий Гогунский, получивший известность после российского сериала "Универ", поделился подробностями развода с женой.