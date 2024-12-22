Исследование: каждый четвертый россиянин передаривает неудачные подарки

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Каждый четвертый россиянин передаривает ненужные подарки. При этом наиболее непривлекательными из них становятся медицинские процедуры и сувениры с символами года, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее исследование.

Участие в нем приняли 7 тысяч человек. Оказалось, что более половины россиян (55%) хотя бы раз в жизни получали неудачные подарки на Новый год. При этом 88% стеснялись признаться, что им не понравился презент, и лишь 12% сказали об этом открыто.

При этом 54% россиян предпочли вовсе не получать подарки. Вместо этого они хотели бы получить подарочную карту, чтобы выбрать то, что нужно, самостоятельно.

Наиболее непривлекательными подарками участники опроса назвали медицинские процедуры (33%) и сувениры в виде символа наступающего года (32%). Кром того, в антирейтинг были включены домашние животные и оплата подписок на цифровые сервисы

В свою очередь лучшими из возможных подарков россияне назвали ювелирные украшения, деньги, подарочные карты в магазины и путешествия.

Нередко подарком становятся духи. В таком случае важно ориентироваться на вкусы и предпочтения, а также возраст человека, которому планируют подарить их. Помочь в выборе могут и общие тренды, рассказала аромадизайнер и парфюмер Юлия Вельчева-Лутак.