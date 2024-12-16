ВЦИОМ: россияне хотят потратить более 62 тыс руб на празднование Нового года

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Россияне в среднем планируют потратить по 62 655 рублей на празднование Нового года, выяснил опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Аналитики центра назвали цифру историческим максимумом. Прошлогодняя сумма была на 8 588 рублей меньше. В ходе опроса выяснилось, что большинство участников планируют выделить значительную часть бюджета на организацию досуга и путешествий. В среднем расходы составят 25,5 тысячи рублей.

Стоимость новогоднего стола, по оценкам респондентов, составит примерно 13 тысяч рублей. На приобретение подарков участники опроса планируют потратить 22,9 тысячи рублей.

В то же время ВЦИОМ отмечает, что в прошлом году россияне превысили ожидаемую сумму лишь на 2%. Данные о том, уложатся ли респонденты в заложенную сумму в этом году, станут известны только в январе.

Исследователи финансовой площадки выяснили, что почти половина россиян планирует потратить на подарки родным и близким к Новому году от 1 до 5 тысяч рублей, сообщает RT.

Специалисты также сообщили, что у 22% участников опроса бюджет составляет менее 1 000 рублей, а у 14% – от 5 000 до 10 000 рублей. При этом 8% готовы потратить на подарки более 20 000 рублей.

Почти 38% респондентов планируют сделать подарки для 4–6 человек, а 27% – для более чем 10 человек. Кроме того, пятая часть опрошенных собирается поздравить 1–3 человек, а 14% участников исследования готовят подарки для 7–10 человек.

При выборе подарка россияне в первую очередь обращают внимание на его практическую ценность – так ответили 48% опрошенных. Еще 30% учитывают интересы и предпочтения получателя, 13% – стоимость, а 9% – уникальность.

По данным исследования, большинство жителей России (80%) покупают подарки к Новому году на текущие доходы. Только 18% опрошенных регулярно откладывают деньги на праздничные расходы, 15% делают это время от времени, а 67% не планируют копить на подарки.

Однако почти 50% респондентов опроса, с которым ознакомилась "Газета.ру", рассказали, что передаривают подарки. При этом чаще так поступают женщины (44% против 35% мужчин).

Женщины склонны приобретать подарки раньше, чем мужчины. Однако последние готовы потратить на подарок больше денег. В ходе опроса выяснилось, что в среднем опрошенные готовы потратить на один подарок до 5 000 рублей. Кроме того, почти половина респондентов предпочитает получать неожиданные подарки.

Для большинства жителей России новогодние подарки для близких – это важная составляющая праздника. Согласно исследованию, большинство опрошенных начинают покупать подарки в начале декабря (44%). Примерно половина опрошенных (49%) предпочитает делать новогодние покупки в интернете. При этом 19% мужчин и 15% женщин все еще приобретают подарки на рынках и ярмарках.

Кроме того, аналитики выяснили, что 13% респондентов играют в "Тайного Санту" в кругу семьи, друзей или коллег. Еще 15% опрошенных участвуют в этой игре от случая к случаю. В игре чаще всего участвуют молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (52%), а реже – люди старше 65 лет (11%).

Треть опрошенных (33%) никогда не играли в "Тайного Санту", но хотели бы попробовать. Однако есть и те, кого эта игра не интересует (38%). В основном это мужчины (46%) и люди старше 55 лет (56%).

Между тем стало известно, что минимальная стоимость сладких подарков на Новый год составляет 700–800 рублей. Речь идет о новогодних наборах весом от 500 до 600 граммов, чья стоимость была оценена аналитиками в 791 рубль. При этом за сладости весом от 800 граммов придется заплатить уже 1 300 рублей.

Спрос на конфеты отдельно от наборов также сильно вырос. Россияне за первые 10 дней декабря купили на 80% больше сладостей, чем в 2023 году, согласно данным одной из площадок по продаже вещей. Спрос на подарочные наборы вырос в 2,2 раза, уверены представители площадки.