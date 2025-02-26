Baza: Porsche был выброшен на мусорку в Мытищах для съемок ролика

Фото: телеграм-канал "Это Москва"

История с выброшенным на мусорку автомобилем Porsche Macan в подмосковных Мытищах может оказаться выдумкой, которую разработали для съемок видеоролика. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Выяснилось, что неизвестные привезли автомобиль на эвакуаторе 22 февраля, затем погрузили его в контейнер и оставили на три дня.

"В тот же день там начались съемки. На следующий день опять приезжала съемочная бригада, и через день машину увезли", – уточнили очевидцы.

Кроме того, рассказавший первоначальную историю с выброшенным в мусорку Porsche Алексей Калитурин прислал в адрес телеграм-канала договор купли-продажи автомобиля, согласно которому он был куплен им 13 февраля.

О том, что мужчина якобы выбросил премиальный автомобиль на мусорку, стало известно 26 февраля. Утверждалось, что супруг подарил Porsche своей супруге на 14 февраля. Подарок женщине не понравился, так как авто было повреждено. В итоге мужчина погрузил машину в мусорный контейнер.

Некоторые пользователи Сети в комментариях засомневались в правдивости этой истории. По их словам, это могло быть постановкой, так как с автомобиля за несколько дней не сняли даже колеса.

