29 марта, 09:15Безопасность
МВД предупредило о новых методах кибермошенников с использованием гаджетов
Кибермошенники все чаще взламывают устройства "умного дома", такие как чайники и пылесосы, чтобы списывать деньги с банковских счетов. Специалисты МВД предупреждают, что любые гаджеты, подключенные к интернету, могут стать мишенью для злоумышленников.
Важно помнить о рисках, связанных с фишингом, когда мошенники рассылают поддельные ссылки. Чтобы обезопасить себя, эксперты рекомендуют использовать устройства с высоким уровнем защиты и регулярно обновлять программное обеспечение.
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