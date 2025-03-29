МВД предупредило о новых методах кибермошенников с использованием гаджетов

Кибермошенники все чаще взламывают устройства "умного дома", такие как чайники и пылесосы, чтобы списывать деньги с банковских счетов. Специалисты МВД предупреждают, что любые гаджеты, подключенные к интернету, могут стать мишенью для злоумышленников.

Важно помнить о рисках, связанных с фишингом, когда мошенники рассылают поддельные ссылки. Чтобы обезопасить себя, эксперты рекомендуют использовать устройства с высоким уровнем защиты и регулярно обновлять программное обеспечение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.