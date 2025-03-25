В Подмосковье начался пожароопасный сезон

В Московском регионе с 20 марта официально объявлен пожароопасный период. Случаи возгорания сухой травы уже фиксируют – накануне горел сухостой в районе Царицыно, у Бутовского леса, а также в Подмосковье под Сергиевым Посадом и в Коломенском районе. Все очаги удалось оперативно ликвидировать.

Основной причиной лесных пожаров остается пал травы. Специалисты предупреждают, что в этом году из-за малого количества снега в лесах особенно сухо, что повышает риск распространения огня. Для борьбы с возгораниями в регионе задействованы тракторы и поливомоечные машины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.