Климатолог Карнаухов: число мегаземлетрясений вырастет из-за глобального потепления

Продолжительность суток резко увеличилась за последние два десятилетия, утверждают ученые. Причем, по их мнению, это связано с быстрым таянием ледников. К каким еще последствиям может привести глобальное потепление – в материале Москвы 24.

Дополнительное время

Продолжительность дня увеличивается на протяжении тысячелетий, утверждают ученые из Калифорнийского технологического института. По их данным, рост, как правило, фиксировался на минимальные единицы, так что это было не чувствительно для человека. Однако, за прошедшие два десятилетия скорость увеличения светового дня резко выросла. Только с 2000 года к суткам добавилась 1,33 миллисекунды – это самый быстрый показатель за любой другой период в предыдущие 100 лет (ранее отмечались показатели от 0,3 до 1,0 миллисекунды в столетие).

Явление связано с изменением скорости вращения Земли, на которую повлияло глобальное потепление, заявляют эксперты. По их мнению, таяние ледников способствует перемещению воды от полюсов к экватору, что в свою очередь влияет на форму планеты. Земля становится более приплюснутой у полюсов, в связи с чем ее движение вокруг оси замедляется, а длина суток увеличивается.

Ученые отмечают, что, если человечество не скорректирует свое влияние на климат, временной показатель будет только расти. По их прогнозам, удлинение дня к 2100 году может достигнуть показателя в 2,62 миллисекунды.

И хотя даже 1,33 миллисекунды обыватель не почувствует, дополнительное время уже влияет на некоторые сферы человеческой деятельности, предупреждают ученые. Например, на работу различных вычислительных систем, в том числе GPS-навигацию.

"Катастрофичность будет нарастать"

Другие аспекты таяния ледников могут быть очень чувствительными для человечества. По словам ведущего научного сотрудника Пущинского научного центра биологических исследований РАН, специалиста по глобальным экологическим катастрофам Алексея Карнаухова, повышение уровня мирового океана из-за глобального потепления в недалеком будущем может привести к затоплению обширных территорий.

"Таяние ледников на полюсах и повышение уровня океана может иметь очень серьезные последствия. В первую очередь, это затопление островов и низменностей, которые находятся вблизи океанов. Площадь суши будет уменьшаться", – рассказал он в беседе с Москвой 24.

В зоне риска и некоторые участки РФ.





Алексей Карнаухов специалист по глобальным экологическим катастрофам Это территории в районе Северного-Ледовитого океана – там есть достаточно большие низменные участки. Людей на них живет мало, но некоторые территории используются для добычи нефти и газа. Также в зоне риска территории вблизи Балтийского моря, тот же Санкт-Петербург, плюс достаточно большие территории вблизи Азовского моря.

Еще одно последствие – это перераспределение давления на океанические и континентальные литосферные плиты. Оно приведет к увеличению вулканической и сейсмической активности, объяснил специалист.

"В XIX веке было семь мегаземлетрясений с магнитудой больше 8,5. В XX веке таких землетрясений было 10. За 25 лет XXI века – уже шесть. Такими темпами мы с большой вероятностью поставим новый рекорд", – рассказал Карнаухов.

В число потенциально сейсмоопасных зон специалист включил Дальний восток, Забайкалье, Кавказ и Крым. С точки зрения повышенной вулканической активности он отметил Камчатку.

Карнаухов предупредил, что, если человечество не сможет принять необходимых мер по стабилизации климата, катастрофичность событий, связанных с потеплением, будет только нарастать.





Алексей Карнаухов специалист по глобальным экологическим катастрофам Самая ближайшая опасность – это экстремальные погодные явления (ураганы, наводнения и прочее). Кроме того, это и блокирующие антициклоны, которые приводят к аномальной жаре, засухам и лесным пожарам.

"Возможное изменение картины течений в северной Атлантике может не надолго, но кардинально изменить климат Европы в сторону похолодания. А если мы не сумеем остановить климатические изменения и они приобретут необратимый характер, то в конце концов температура воздуха на планете может превысить 100 градусов по Цельсию", – предсказал Карнаухов.

При этом средняя мировая температура продолжает стремиться к рекордным показателям: к настоящему моменту она выросла на 1,3 градуса Цельсия.