Депутат ГД Ткачев: мошенники используют сервисы по аренде пауэрбанков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мошенники начали использовать сервисы по аренде пауэрбанков, предупредил в беседе с радио КП первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев.

Чтобы не стать жертвой аферистов, депутат призвал россиян критично оценивать сервисы на количество точек и пользоваться только официальными приложениями.

Кроме того, он обратил внимание, что на сегодняшний день на аппараты с пауэрбанками могут, как и на электросамокаты, приклеивать QR-коды, никак не связанные с самой компанией. Избежать перехода по нежелательным ссылкам удастся при использовании официальных приложений сервисов, подчеркнул парламентарий.

Ткачев также напомнил о наличии двухэтапной аутентификации при привязке банковской карты к приложениям таких компаний. Важно помнить, что в нормальной ситуации при оплате услуг должно открыться приложение или страница банка.

"Опять же, конечно, все на свой страх и риск. Если это новая компания, маленькая, она не является оператором обработки персональных данных, о ней мало информации, то, конечно, к этой компании много вопросов. И я бы, к примеру, не стал пользоваться данным сервисом. Если мы говорим о крупных сервисах, у которых сегодня сотни тысяч точек, то в целом можно не переживать", – отметил парламентарий.

Ранее россиян предупредили о схеме мошенничества, которая заключается в использовании NFC-клонов карт. Злоумышленники представляются сотрудниками сотовых операторов, банков или крупных компаний и просят установить шпионское программное обеспечение (ПО) под видом обновления приложения. Оно позволяет аферистам удаленно управлять устройством и создавать виртуальные копии банковских карт.