Сервис для проверки регистрации сим-карт заработает на "Госуслугах" с 1 апреля

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Сервис для проверки зарегистрированных сим-карт начнет работать на "Госуслугах" с 1 апреля. Благодаря ему россияне смогут выявить неучтенные карты, которые могут использовать мошенники, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

"Проверка поможет обезопасить гражданина от ряда мошеннических схем, так что рекомендуем воспользоваться", – цитирует ведомство РИА Новости.

При этом в Госдуме указали на возможные неполадки в работе сервиса в первые часы и дни его функционирования. Однако технически все уже готово, добавили в нижней палате парламента.

В Минцифры уточнили, что сервис "Сим-карты" заработает в 20:00. В личном кабинете можно будет увидеть, сколько и каких абонентских номеров зарегистрировано на человека у операторов. Это избавит от необходимости обращаться к каждому из них, чтобы убедиться, что на имя не оформлены "серые" сим-карты, отметило министерство.

Кроме того, если оператор абонента уже подключился к дополнительному функционалу, можно будет в несколько кликов заблокировать лишние или подозрительные сим-карты либо приостановить обслуживание по ним, добавили в ведомстве.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснял, что после вступления закона против телефонных мошенников в силу россияне не смогут зарегистрировать на себя более 20 сим-карт. По его мнению, такие меры поспособствуют борьбе с кибермошенничеством, при котором аферисты пользуются услугами связи.

Сам закон предполагает формирование базы голосов мошенников на основе госинформсистемы "Антифрод", обязательную маркировку звонков на экранах телефонов, возможность отказа от рекламных обзвонов и сообщений, запрет госорганам и банкам связываться с россиянами через иностранные мессенджеры. Также граждане смогут вводить запрет на оформление сим-карты без своего личного присутствия.

