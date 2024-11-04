Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 ноября, 14:15

Новости

Собянин рассказал о развитии единой системы навигации в Москве

Собянин рассказал о развитии единой системы навигации в Москве

Собянин подвел итоги благоустройства на юго-западе Москвы

Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства

Собянин рассказал о строительстве нового центра ГКБ имени Буянова

Новости часа: В Москве обновляют футбольный стадион "Локомотив"

Новости часа: 30 тыс человек познакомились с ведущими учреждениями профобразования

Новости часа: в Москве обновят исторический стадион "Локомотив"

Новости часа: более 30 тысяч человек посетили фестиваль колледжей Москвы

Собянин: 30 тысяч человек посетили осенний фестиваль колледжей в Москве

Собянин: стадион "Локомотив" в Люблине приводят в порядок

Уже 10 лет в Москве развивается единая система навигации. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Это касается нумерации выходов, пешеходных карт и цифровых стел. Все они помогают выбрать маршрут и спланировать пересадки. Так, например, в транспорте и на улицах можно легко найти навигационные карты с изображениями зданий и парков. В единую навигационную систему интегрируются все новые транспортные объекты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортвидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика