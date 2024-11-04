Собянин рассказал о развитии единой системы навигации в Москве

Уже 10 лет в Москве развивается единая система навигации. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Это касается нумерации выходов, пешеходных карт и цифровых стел. Все они помогают выбрать маршрут и спланировать пересадки. Так, например, в транспорте и на улицах можно легко найти навигационные карты с изображениями зданий и парков. В единую навигационную систему интегрируются все новые транспортные объекты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

