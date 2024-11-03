Незаконные ограждения демонтировали в Хорошёвском районе

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В Хорошёвском районе демонтировали незаконно установленные ограждения, что позволило обеспечить беспрепятственный проезд на территорию общего пользования. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Ограждения были зафиксированы государственной инспекцией по контролю за использованием объектов недвижимости по улице Беговой, возле владения 1А. Там находились шлагбаум, забор и три некапитальных строения.

На данной территории отсутствуют какие-либо правовые ограничения, связанные с землей, поэтому размещение или строительство любых объектов недвижимости на ней строго запрещено, отметил руководитель инспекции Иван Бобров.

Ранее стало известно, что город выделит 4,6 гектара земли для реализации масштабных инвестпроектов (МаИП), в том числе строительства трех общественно-деловых комплексов в районе Хорошёво-Мнёвники.

В Мнёвниковской пойме создается современный городской район с хорошей транспортной доступностью, включающий жилые дома, соцобъекты, коммерческую недвижимость и спортивную инфраструктуру.