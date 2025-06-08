Сотрудники соцзащиты Москвы рассказали, как помогают жителям столицы

8 июня в России ежегодно отмечается День социального работника. Как столичные специалисты помогают нуждающимся в поддержке, расскажет Москва 24.

"Помогаем маломобильным, одиноким, пенсионерам"

Фото: предоставлено героем статьи

Проработав несколько лет бухгалтером, Юлия Бузмакова ушла в декрет. А выйдя из отпуска, поняла, что может реализовать себя иначе – ей всегда нравилось помогать другим: будучи ребенком, она часто бегала за продуктами для соседских бабушек, подкармливала собак во дворе. Так женщина и стала социальным работником, рассказала она Москве 24.

"В целом мы помогаем маломобильным, одиноким пожилым людям, горожанам с инвалидностью. У каждого своя индивидуальная программа: кому-то поддерживаем порядок в доме, готовим, кому-то заказываем и привозим лекарства из аптеки, оплачиваем коммуналку онлайн", – пояснила женщина.

Больше всего Юлию вдохновляет работать с подопечной – ветераном Великой Отечественной войны: 20 июня пенсионерка отметит 100-летний юбилей и до сих пор сохраняет в себе энергию и оптимизм.





Юлия Бузмакова социальный работник В 17 лет она ушла на фронт, приписав себе год. Прошла войну, будучи радисткой, получила ранение в голову, из-за которого начала терять речь, но по итогу восстановила свое здоровье. Потом она работала до 80 лет, читала лекции. И истории о ее жизни всегда интересно слушать.

Сейчас ветеран продолжает ходить гулять, видеться с друзьями и близкими, причем на каждый свой день рождения она устраивает "бурную вечеринку", делится Юлия.

"На работе мне приятно от осознания того, что для меня сделать что-то было несложно, но для кого-то это было очень важно", – заключила женщина.

"Я видела, как он в кабинете рыдал"

Фото: предоставлено героем статьи

Марина Зотова занимается социальной работой около 20 лет, а сегодня она советник сектора контрольных мероприятий Территориального отдела по вопросам опеки и попечительства № 2. В круг ее обязанностей входит главным образом защита прав и жизнеустройство детей, включая тех, кто лишился родителей. По словам женщины, хоть это эмоционально и непростое дело, но в другой области она себя не представляет.

"Очень интересно помогать, смотреть, как дети растут, какими становятся. Конечно, бывают сложности, но я такой человек, что умею отвлекаться. И этому во многом способствует мои близкие, я многодетная мать, у меня две дочери и два сына", – рассказала она Москве 24.

Марина приняла участие в судьбе многих детей, однако самым главным подопечным считает своего приемного сына. Парень оказался в ее семье, когда ему было 16. Его прежний опекун, у которой он прожил менее года, погибла.





Марина Зотова советник сектора контрольных мероприятий Территориального отдела по вопросам опеки и попечительства № 2 Я видела, каково ему было, как он в кабинете воспитателя рыдал. И я приехала домой, рассказала мужу всю историю. Тогда мы решили навестить мальчика: съездили на выходных раз, потом второй. Так и приняли его в семью.

Приемный сын Марины успешно закончил гимназию, затем поступил в университет на бюджетной основе и получил профессию инженера. Сейчас ему 25, он работает в строительной фирме и год назад начал жить отдельно от родителей, не забывая поддерживать с ними связь.

"День прожит не зря"

Фото: пресс-служба департамента труда и соцзащиты г. Москвы

В прошлом Евгений Горячев – профессиональный футболист и дипломированный тренер лечебной физкультуры. Однако свое призвание он нашел, помогая людям "решать немедицинские вопросы в медицинском учреждении". Евгений работает старшим социальным координатором НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, с 2022 года стал участником проекта "Социальная служба в больницах" и поддерживает тех, кто оказался в сложной ситуации.

"Список услуг, которые мы оказываем пациентам, очень широкий – от поиска родственников до сопровождения при выписке. Самое приятное здесь в том, что в конце каждой рабочей смены я понимаю: день прожит не зря", – пояснил он Москве 24.

Наиболее запоминающимся случаем в своей практике Евгений считает момент, когда он стал свидетелем воссоединения отца и сына, произошедшего спустя годы разлуки после ухода папы из семьи.





Евгений Горячев старший социальный координатор НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Привозили к нам пенсионера. Он лежал в отделении кардиологии, самостоятельно передвигался. Но был слаб, ему все равно нужен был уход, общение. При этом дедушка сказал, что у него нет родственников, кроме сына, с которым он не общался около 20 лет. Мы получили его контакт и убедили приехать к отцу.

Позднее мужчины встретились в больнице, поговорили и обнялись со слезами на глазах, вспоминает Евгений. Тогда же сын забрал отца и продолжил ухаживать за ним.

Сам же Евгений, помимо основной работы, черпает радость из семьи – недавно у него родилась дочь. Кроме того, мужчина остается верен спортивным увлечениям: каждые выходные он участвует в любительских футбольных матчах с друзьями.

