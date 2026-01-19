Умер модельер и основатель дома моды Valentino Валентино Гаравани

Фото: ТАСС/Zuma/SMG

Модельер и основатель дома моды Valentino Валентино Гаравани умер в возрасте 93 лет, передал телеканал SkyTG24.

Фонд модельера сообщил, что прощание с Гаравани пройдет 21 и 22 января. Он будет похоронен в церкви Богоматери Великой (Санта-Мария-Маджоре) 23 января.

Гаравани родился в 1932 году в Италии. В 1949 году он обучался в Академии искусства в Милане, позже работал ассистентом в домах моды в Париже.

В 1959 году Гаравани вернулся в Рим, где в 1960-м открыл ателье и зарегистрировал бренд Valentino. Среди его знаменитых клиентов были Марелла Аньелли, Одри Хепберн, британская принцесса Маргарет, первая леди США Нэнси Рейган, королева Испании София, британская принцесса Диана, принцесса Нидерландов Максима, модели, актрисы и певицы Софи Лорен, Наталья Водянова, Джулия Робертс, Клаудия Шиффер, Гвинет Пэлтроу, Николь Кидман, супруга экс-президента США Джона Кеннеди Жаклин Кеннеди.

Гаравани стал ведущим итальянским кутюрье в середине 1960-х годов. В 1968 году вышла знаменитая Collezione Bianca из белых и бежевых предметов гардероба, которые украшала вышивка в виде буквы V, ставшая логотипом бренда.

С конца 1960-х годов бутики Valentino стали появляться по всему миру, в том числе в Париже, Риме, Милане, Нью-Йорке, Москве, Бангкоке. Всего открылось свыше 1,5 тысячи магазинов более чем в 100 странах.

Он был креативным директором дома до 23 января 2008 года. Кутюрье завершил карьеру показом в Париже, на котором все его модели были одеты в красное. После ухода с поста директора он создавал наряды на заказ.

Гаравани имеет множество наград. В 1967 году он стал обладателем наиболее престижной в мире моды премии Маркуса Неймана, в 1986-м получил большой крест ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой", в 1996 году – орден "За заслуги в труде", в 2000-м – премию Джеффри Бина "За вклад в развитие моды" от Совета модных дизайнеров Америки. В 2009 году он получил именную звезду на "Аллее стиля" на Родео-Драйв в Беверли Хиллз.

