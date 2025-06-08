08 июня, 22:27Происшествия
СК возбудил дело по факту гибели двух человек в пожаре на востоке Москвы
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух человек в результате пожара на Пермской улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГСУ Следственного комитета.
Дело возбуждено по части 3 статьи 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц").
Ведомство уточнило, что следователи работают на месте происшествия. В ближайшее время будет назначено несколько экспертиз, в числе которых пожарно-техническая и судебно-медицинская.
Согласно предварительным данным СК, возгорание в здании возникло из-за короткого замыкания проводки.
Пожар вспыхнул на третьем этаже административно-складского комплекса. Там загорелись оборудование и личные вещи. Приехавшие на место спасатели спасли с верхних этажей строения 33 человек.
Пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади 30 квадратных метров. В тушении участвовали 20 специалистов и 7 единиц техники.
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