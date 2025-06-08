СК возбудил дело по факту гибели двух человек в пожаре на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух человек в результате пожара на Пермской улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГСУ Следственного комитета.

Дело возбуждено по части 3 статьи 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц").

Ведомство уточнило, что следователи работают на месте происшествия. В ближайшее время будет назначено несколько экспертиз, в числе которых пожарно-техническая и судебно-медицинская.

Согласно предварительным данным СК, возгорание в здании возникло из-за короткого замыкания проводки.

Пожар вспыхнул на третьем этаже административно-складского комплекса. Там загорелись оборудование и личные вещи. Приехавшие на место спасатели спасли с верхних этажей строения 33 человек.

Пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади 30 квадратных метров. В тушении участвовали 20 специалистов и 7 единиц техники.