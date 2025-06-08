Два человека погибли в пожаре на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Два человека погибли в пожаре в административно-складском комплексе на востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, возгорание произошло на третьем этаже в здании на Пермской улице. Там загорелись оборудование и личные вещи.

Спасателям удалось спасти с верхних этажей строения 33 человек. Пожар ликвидировали на площади 30 квадратных метров. К тушению привлекли 20 специалистов и 7 единиц техники.

Как уточнили в столичной прокуратуре, в результате пожара погибли две женщины. Для установления причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза.

На месте происшествия работают правоохранители под руководством Преображенского межрайонного прокурора Всеволода Ситникова.

"Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре", – говорится в сообщении.

Ранее пожар вспыхнул на предприятии "Колесник" в подмосковном Красногорске. Огонь распространился на 4 тысячи "квадратов".

По данным МЧС, на территории предприятия воспламенился металлический ангар, две хозпостройки и резиновая крошка. При этом эксперты заявили, что возгорание произошло из-за аварийного режима работы электросети.