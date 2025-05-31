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31 мая, 21:24

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Прокуратура: аварийный режим работы электросети стал причиной пожара в Красногорске

Названа предварительная причина пожара в Красногорске

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Предварительной причиной пожара на производстве резиновой обуви в подмосковном Красногорске стал аварийный режим работы электросети. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Однако в ведомстве уточнили, что точные причины пожара будут установлены после осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы.

Красногорская городская прокуратура также взяла на контроль выяснение всех обстоятельств пожара.

Пожар на территории производственного здания "Колесник" в Красногорске произошел вечером 31 мая. Сперва огонь распространился на площади 900 квадратных метров, однако спустя время площадь возгорания увеличилась до 4 тысяч "квадратов".

На территории предприятия горит металлический ангар, две хозпостройки и резиновая крошка. Ликвидируют пожар 45 специалистов и 13 единиц техники. При этом пока информации о пострадавших не поступало.

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