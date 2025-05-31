Ангар и резиновая крошка загорелись в подмосковном Красногорске

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожар произошел на территории производственного здания "Колесник" в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Подмосковью.

По данным ведомства, на площади 900 квадратных метров загорелся металлический ангар и резиновая крошка, которая находится на открытой территории. Пока угрозы для соседних зданий не выявлено.

Ликвидируют пожар 45 специалистов и 13 единиц техники. При этом в настоящее время сведений о пострадавших не поступало.

Ранее локомотивное депо загорелось в городе Тайшете Иркутской области. Огонь распространился на площади 2 тысячи квадратных метров.

Однако спустя время возгорание удалось локализовать, а позже – полностью ликвидировать. В тушении пожара были задействованы 16 огнеборцев и 7 единиц спецтехники, в том числе пожарный поезд. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

