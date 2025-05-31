Ликвидирован крупный пожар в локомотивном депо в Иркутской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарным удалось ликвидировать крупное возгорание в локомотивном депо в городе Тайшете Иркутской области, сообщает пресс-служба МЧС России.

В ведомстве отметили, что процесс открытого горения был успешно остановлен. Огонь охватил территорию площадью около 2 тысячи квадратных метров.

О пожаре в локомотивном депо стало известно ночью 31 мая. В его тушении было задействовано 16 пожарных и 7 единиц спецтехники, включая пожарный поезд.

Ранее пожар вспыхнул в квартире на юге Москвы. Огонь начался распространяться в квартире дома № 11, корпуса 1, по Гурьевскому проезду. Однако, когда пожарные прибыли на место ЧП, пламя успело охватило 8-й и 9-й этажи 17-этажного жилого здания.

Также пожар случился на заводе "Авангард" на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге. Возгоранию был присвоен второй ранг сложности. Спустя время 41 человек и 11 единиц спецтехники ликвидировали его на площади 100 квадратных метров.