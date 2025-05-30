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30 мая, 23:47

Происшествия

Крупный пожар возник в локомотивном депо в Иркутской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Локомотивное депо загорелось в городе Тайшете Иркутской области, сообщает пресс-служба МЧС России.

Огонь распространился по площади 2 тысячи квадратных метров, его удалось локализовать. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

В ликвидации возгорания задействованы 16 пожарных и 7 единиц спецтехники, в том числе пожарный поезд.

Ранее пожар был ликвидирован в жилом доме в Нижнем Новгороде. Огонь локализовали на площади 900 "квадратов", пострадали 13 квартир. К тушению привлекались 109 человек и 37 единиц техники.

Кроме того, 14 человек пострадали при взрыве на газозаправочной станции в городе Кульсары Атырауской области Казахстана. Инцидент произошел вечером 30 мая. После взрыва загорелись три одноэтажных здания, одно двухэтажное и сама заправочная станция, уточняли в департаменте.

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