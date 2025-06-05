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05 июня, 06:18

Происшествия

Крупный пожар вспыхнул на полигоне бытовых отходов в Чите

Фото: телеграм-канал "МЧС Забайкальского края"

Пожарные тушат возгорание площадью 2 тысячи квадратных метров, которое возникло на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) в Чите. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю.

На месте работают 82 человека и 18 единиц техники МЧС. Тушение осложняет сильный ветер с порывами до 25–30 метров в секунду.

Ранее пожар площадью 400 квадратных метров произошел в производственном предприятии на проспекте Октября в Ярославле. Предварительно, в результате возгорания никто не пострадал.

Еще одно возгорание случилось в деревне Тарова Пермского края: один из местных жилых домов загорелся после удара молнией. Сотрудникам МЧС удалось предотвратить переход огня на другие здания.

В Ярославле ликвидировали крупный пожар на предприятии

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